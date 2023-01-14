بالفيديو.. اعتادت تناوله في فترة الاختبارات.. فتاة تكشف عن مشروب شائع تسبب في إصابتها بالفشل الكلوي





روت فتاة، تبلغ من العمر 29 عاما، قصة إصابتها بالفشل الكلوي، نتيجة إفراطها في تناول المسكنات ومشروبات الطاقة.

وأذاع برنامج “النقطة العمياء”، المذاع عبر القناة السعودية الأولى، تسجيلا صوتيا، يروي قصة الفتاة التي أُصيبت بالفشل الكلوي، نتيجة إفراطها في تناول مشروبات الطاقة والمسكنات دون وصفة طبية.

وأوضحت الفتاة أنها كانت تتناول كميات كبيرة من مشروبات الطاقة خلال فترة الاختبارات قبل سنوات، وتعرَّضت لمشاكل صحية، منها آلام، ومغص كلوي حاد، واستفراغ، وضيق في التنفس، وتجمُّع السوائل في الجسم، مشيرة إلى أنها تناولت المسكنات بشكل كبير، لتسكين هذه الآلام، دون وصفة طبية وبلا جدول زمني؛ وهو ما أدى لإصابتها بالفشل الكلوي في النهاية.

#النقطة_العمياء | قصة واقعية ترويها طالبة تعاني من فشل كلوي بعد إدمانها على مشروبات الطاقة والمسكنات الطبية. #قناة_السعودية pic.twitter.com/4js0XiERVz — قناة السعودية (@saudiatv) January 12, 2023

صحيفة المرصد