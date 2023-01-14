المريخ: سداد المستحقات.. رفع الحظر ودخول الانتقالات





الخرطوم- ناصر بابكر

نجح مجلس إدارة نادي المريخ برئاسة “أيمن مبارك أبو جيبين” في إغلاق القضيتين اللتين صدر فيهما في أوقات سابقة عقوبات بمنع النادي من التعاقدات لثلاث فترات في كل قضية بشكل منفصل، وهو منع كان مشروطاً بسداد الأحكام التي صدرت لصالح اللاعب النيجيري “أديلي” من ناحية، والليبي “محمد المنير” من أخرى، وذلك بعد سداد مستحقات “أديلي” كاملة والتوصل إلى تسوية مع اللاعب الليبي وتحويل المبلغ الذي تم الاتفاق عليه إلى حسابه لتقوم الفيفا على ضوء تلك التطورات يرفع حظر الانتقالات المفروض على المريخ.. (الصيحة) تابعت تلك التفاصيل ورصدتها عبر المساحة التالية:

تفويض

تابعت (الصيحة)، تفاصيل تطورات قضية المريخ مع لاعبه النيجيري السابق “أديلي”.

وبحسب ما تحصلت عليه الصحيفة، قدم اللاعب النيجيري طلباً عبر موكله لتسليم المبلغ المالي الخاص به، لشخص من طرفه بالخرطوم، كان يستعين به لتحويل رواتبه عندما كان يلعب بالمريخ إلى حسابه في نيجيريا.

وبحسب متابعات “الصيحة”، أرسل محامي اللاعب النيجيري خطاباً إلى المريخ سمى من خلاله الشخص الذي قاموا بتوكيله لاستلام أموال “أديلي” نقداً مع توقيع المخالصة التي سترسل إلى الفيفا لإغلاق القضية.

وتم الاتفاق بحسب اتصالات تمت بين عضو مجلس المريخ ونائب رئيس القطاع الرياضي “منير نبيل” واللاعب النيجيري، أن يتم تسليم المبلغ يوم الخميس.

تنفيذ

وظهر الخميس ، تلقى الشخص المفوض من قبل اللاعب النيجيري اتصالاً من إدارة المريخ للحضور إلى المكتب التنفيذي للنادي ، وهو ما تم بالفعل، حيث تم تسليم الشخص المعني وهو نيجيري تجمعه علاقة صداقة قوية بأديلي، الأموال الخاص باللاعب، مع توقيعه لمخالصة مالية يقر من خلالها بتسلم أموال “أديلي” كاملة كما جاء في حكم “فيفا” وقدرها “60,399” دولاراً.. وبعدها قام المندوب بتحويل المبلغ إلى الحساب البنكي لأديلي بالعملة المحلية النيجيرية مع تقديم نسخة من إشعار التحويل البنكي للمريخ.

مخاطبة وتأكيد

وعطفاً على تلك التطورات ، خاطب المدير العام للمريخ “هيثم محمد نور” الفيفا بتلك المستجدات وأخطرها بتسليم اللاعب النيجيري مستحقاته مع إرسال المستندات التي تؤكد الأمر. بدوره، قام محامي أديلي بتأكيد الأمر للفيفا واخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم أن موكله تسلم مستحقاته كاملة من المريخ، لتقوم الفيفا بإغلاق القضية ورفع حظر الانتقالات المفروض على المريخ لثلاث فترات والذي كان حظراً مشروطاً بالسداد.

قضية الليبي

على صعيد متصل، نجح المريخ في إنهاء قضية اللاعب الليبي “محمد المنير” والذي حصل على حكم بمبلغ يقترب من “400 ألف دولار”.

وتابع “الصيحة” تفاصيل المفاوضات المكثفة للمريخ مع اللاعب خلال الأيام الماضية بمشاركة شخصية قيادية في الاتحاد السوداني لكرة القدم، حيث تم التواصل مع وكيل ومحامي اللاعب “محمد المنير” وهو تونسي الجنسية، ووافق اللاعب وموكله على عمل تسوية مع المريخ والتنازل عن جزء مقدر من المبلغ، وبعد الوصول إلى اتفاق التسوية، تم تحويل المبلغ المطلوب من الإمارات، وإخطار الفيفا من جانب نادي المريخ وتأكيد الأمر من جانب محامي اللاعب لتقوم الفيفا بإغلاق القضية ورفع حظر الانتقالات المفروض على المريخ لثلاث فترات.. وليكون المريخ بذلك أغلق القضايا التي كانت تهدد دخوله فترة الانتقالات الشتوية المرتقبة التي تنطلق صباح بعد غد الاثنين ليصبح النادي مؤهلاً للتعاقد مع لاعبين جدد دون مشاكل.

صحيفة الصيحة