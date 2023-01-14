شاهد بالفيديو.. المطربة إيلاف عبد العزيز تظهر محتشمة في حفل حاشد مع فنانة ترتدي أزياء فاضحة وتقدم فاصل من الرقص المثير وساخرون: (الفيديو دا بوريك الفرق بين الفنانة والقونة)





نشرت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو من حفل حاشد الفنانة الشابة إيلاف عبد العزيز وهي تقدم فاصل غنائي.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول فنانة أخرى وهي تقف مع الفنانة إيلاف في المسرح الذي كانت تغني فيه.

الفنانة ظهرت وهي ترتدي ملابس ضيقة ومحذقة وصفها الجمهور بالفاضحة, كما ظهرت وهي تتمايل في الرقص على أنغام الفنانة إيلاف عبد العزيز.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وصف المقطع وبحسب التعليقات بأنه يوضح الفرق ما بين الفنانة والقونة, حيث أشاد عدد كبير من المعلقين بحشمة الفنانة إيلاف عبد العزيز وأنتقدوا في الوقت نفسه الفنانة التي ظهرت معها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين