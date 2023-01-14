أردول: طرد فولكر للصحفيّين سُلوكٌ لايَصدُرُ إلا وسط مجموعةٍ مذلولة لاتُقدِّرُ نفسَها





وصف السياسيُّ والقياديُّ بقوى الحرية والتغيير “الكتلة الديمقراطية “مبارك أردول طَرد رئيس بعثة الأمم المتحدة “يونتامس” فولكر بيرتس للصحفيين والصحافة في جلسات مؤتمر لجنة تفكيك نظام “30” من يونيو المنعقد بالخرطوم ، وصفه بـ”التصرُّف المتعالي والعنجهيّ”.

وأدانَ أردول في تدوينة على صفحته على الفيس بوك بحسب صحيفة اليوم التالي، أدان ما حدث باغلظ العبارات ،وزاد “مثل هذا السلوك لا يصدر إلا وسط مجموعة مذلولة لا تقدر نفسها وتسمح بالازدراء” ،ومضى بالقول ” قال نيلسون مانديلا ليس حُرّاً من يُهان أمامه إنسان ولا يشعر بالإهانة”.

وتساءل أردول” أين نقابة الصحفيّين؟ بل أين النقيب؟ وأين بيانات القُوى السياسية الحاضرة؟ وأين القادة السياسيِّين من هذا التصرُّف ، يخس عليكم”.

الخرطوم: (كوش نيوز)