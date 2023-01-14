نواب جراحة الفم والوجه والفكين يُعلنون عن الدخول في إضراب





أعلن نواب جراحة الفم والوجه والفكين، عن دخولهم في إضراب عن العمل. وبرّر النواب تلك الخطوة في خطابهم لمدير عام مستشفى الأسنان التعليمي بالخرطوم، نسبة لعدم توفر المعينات والمتطلبات المتعلقة بسير العمل داخل الأقسام المعنية بالجراحة.

وقال النواب: “إضافة لعدم تعاون الكوادر الطبية المساعدة من ممرضين ومحضرين وغيرهم ونتيجة لتردي الأوضاع والتي تحول دون تقديم الخدمة الصحية للمرضى، وبعد أن قمنا مسبقاً بتقديم خطاب شكوى حمل في فحواه كل المشاكل المتعلقة بالأقدام ومعيقات العمل، وقد تم الرد عليها بوعود بالحل، إلا أننا وإلى يومنا هذا لم نر بوادر لتلك الحلول”.

وأضاف النواب: “عليه، فإننا كنواب جراحة الفم والوجه والفكين ننقل إلى سيادتكم عزمنا على الدخول في حالة إضراب عن الحالات الباردة في كل من الجراحة الصغرى والمحولة وغيرها من الأقسام، على أن يستمر العمل في العيادة الخارجية وعلاج الحالات الحرجة والطارئة فقط”.

صحيفة السوداني