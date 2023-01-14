برايتون يقسو على ليفربول في البريميرليغ





صعق برايتون ضيفه ليفربول وفاز عليه بثلاثية نظيفة اليوم السبت في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز مانشستر يونايتد على ضيفه مانشستر سيتي 2-1 وساوثهامبتون على إيفرتون 2-1 ونوتينغهام فورست على ليستر سيتي 2 -0 ووولفرهامبتون على ويستهام بهدف نظيف.

وتقدم برايتون بهدف سجله سولومون مارش (47) قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة الـ53، ثم سجل داني ويلبيك الهدف الثالث في الدقيقة الـ81.

ورفع برايتون رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد ليفربول عند 28 نقطة في المركز الثامن.

الجزيرة نت