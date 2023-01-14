بعد أن أصبحت وكراً للجريمة.. لجنة حكومية لحصر المنازل المهجورة بالخرطوم





أعلنت سلطات حكومة ولاية الخرطوم عن تشكيل لجنة لحصر المنازل المهجورة بالولاية والتعرف على أصحابها(تقنينها) وشددت على عدم تركها لمرتادي الإجرام.

وحذر والي الخرطوم المُكلف أحمد عثمان حمزة من الوضع الراهن للمنازل المهجورة وأكد أنه يشكل مهددا أمنياً وبؤرة للجريمة والمخدرات .

وقال الوالي خلال جولة تفتيشية للمواقع المشتبه فيها اليوم السبت شملت المنازل المهجورة بوسط الخرطوم المتاخمة لشارعي المك نمر والسيد عبد الرحمن في إطار حملة مكافحة المخدرات ” إن المنازل تقع في أفضل منطقة بالخرطوم وعلى أصحابها تقنين أوضاعها، وفي حالة إهمالها سيتم التعامل معها وفقاً للقانون” .

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