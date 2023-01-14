مناوي: لا نرى حلاً بهذه الأدوات الاقصائية المطروحة سوى تشكيل المزيد من الاختناق السياسي





أعلن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي عودته للبلاد بعد زيارة لعدد من الدول الأوربية.

وقال مناوي في تدوينة على فيسبوك إنه عقد خلال الزيارة عدد من اللقاءات المهمة مع المسؤولين في الشأن الدولي وتناقشوت حول الأزمة السياسية والبحث عن آفاق الحل.

وأضاف “نأمل بأن تنفك جميع القوى السياسية الفاعلة من عقدتها وتنفتح نحو تأسيس وطني يتفهم كل القضايا الهامة، حيث لا نرى حلاً بهذه الأدوات الاقصائية المطروحة سوى تشكيل المزيد من الاختناق السياسي”.

وتابع “إن بلادنا تحتاج الإرادة الوطنية الصادقة تحت هذه الظروف الحرجة، فهنالك تصاعداً للحرب في دارفور رغم الجهود الحثيثة من حكومة الإقليم لمعالجة الأوضاع إلا أن حساسية الأزمة في دارفور يتطلب عمل وطني مضاعف من كل ابناء البلاد، وسنخطو نحو الحل بتنفيذ الاتفاق وخاصة بند الترتيبات الأمنية حتى تقوم القوات المسؤولة من حماية المدنيين وفرض هيبة الدولة، كما نناشد المجتمع الدولي والإقليمي بمزيداً من الاهتمام فيما يخص اضطرابات الإقليم حتى نحقق السلام الشامل”.

باج نيوز