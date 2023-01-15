الشعبي يتقدم بمقترح العفو في القضايا السياسية





كشف المؤتمر الشعبي عن مقترح تقدّم به للجهات المختصة بشأن العدالة الانتقالية، مستندًا على سوابق في نظامي حكم عبود ونميري.

وقال نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي محمد بدر الدين في تصريحاتٍ ”قدّمنا مقترحًا بشأن المحاكمات السياسية وفق سوابق منحت لنظامي عبود ومايو”.

وأضاف بحسب صحيفة اليوم التالي: ” يجب أنّ يحصل عفو في القضايا السياسية”.

وزاد” رؤيتنا للعفو العام تحظى بأغلبية داخل الإطاري”.

وقال” ما تثبت إدانته جنائيًا يحاكم جنائيًا، وإذا حصل عفو من الجهة المتّضررة يتمّ ذلك في إطار التعويضات والتسويات”.

الخرطوم: (كوش نيوز)