تصريحات جديدة لـ(البرهان)





أكد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أنه لن يسمح بتكرار أحداث العنف القبلي بالنيل الازرق.

وقال لدى مخاطبته ختام فعاليات مهرجان الرماية السنوي للقوات المسلحة السودانية بالنيل الأزرق اليوم إن السودان لن يسمح لأى جهة فرض توصية عليه وانما يفعل بإرادته .

وأوضح البرهان أن القوات المسلحة ستدعم التحول الديمقراطى وكافة الخطوات التي تقود إلى الانتقال الديمقراطي، لافتا إلى أن القوات المسلحة ستكون تحت القيادة المدنية عندما تتحقق الظروف المناسبة. مؤكداً أن الجيش السوداني محترف ونظامي وملتزم بالقوانين الدولية.

صحيفة الصيحة