رونالدو الداعم الأكبر لريال مدريد في كلاسيكو السعودية





تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم حول العالم، مساء اليوم الأحد، نحو ستاد الملك فهد الدولي، الذي سيستضيف نهائي كأس السوبر الإسباني، بين القطبين ريال مدريد وبرشلونة.

وعبر ريال مدريد عقبة فالنسيا في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة (1-1)، أما برشلونة تخطى ريال بيتيس بركلات الترجيح أيضًا، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (2-2).

دعم رونالدو

ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة ريال مدريد، داعما للميرنجي قبل كلاسيكو السوبر ضد برشلونة.

وذهب رونالدو لمقر تدريبات ريال مدريد، والتقطت الكاميرات استقباله بالترحاب من قبل المدير الفني للميرنجي كارلو أنشيلوتي وزملائه الذين التقطوا معه العديد من الصور التذكارية، وعلى رأسهم فينيسيوس جونيور الذي يعتبره مثله الأعلى.

ولم يكتف رونالدو بدعم ريال مدريد فقط، بل ذهب لمقر تدريبات ريال بيتيس خصم برشلونة في نصف النهائي، والتقط صورة مع زميله في منتخب البرتغال ويليام كارفاليو.

ولعب بيتيس مباراة استثنائية ضد برشلونة، وكاد يطيح بالبارسا من البطولة لولا الحظ العاثر في ركلات الترجيح وتألق الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى البلوجرانا.

لفتة معتادة

دائما رونالدو يرتبط بعلاقة مميزة ووطيدة بريال مدريد وجماهيره وإدارته، رغم رحيله عن النادي في 2018.

وظهر دعم رونالدو سابقًا في لقاء الكلاسيكو بالليجا، في مارس/آذار 2020، مستغلا تأجيل مباراة فريقه السابق يوفنتوس ضد إنتر ميلان بالدوري الإيطالي.

وتواجد رونالدو في المنصة الشرفية لملعب “سانتياجو برنابيو”، وحقق الميرنجي الفوز وقتها بنتيجة (2-0) تحت أنظار “صاروخ ماديرا”.

هذا الدعم من رونالدو قوبل بدعم أيضًا من إدارة ريال مدريد، التي سمحت للبرتغالي بالتدرب على ملاعب المدينة الرياضية “فالديبيباس” قبل أسابيع، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، وأصبح بلا نادٍ، قبل أن يعلن انتقاله للنصر السعودي.

ورفضت إدارة ريال مدريد فكرة عودة رونالدو مجددًا للنادي، لكنه يظل أحد أساطير النادي على مر التاريخ.

موقع كووورة