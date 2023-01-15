اللجنة المنظمة لبطولة”شان” تخطر منتخب السودان





ضمن بطولة”شان”.

طلبت اللجنة المنظمة لبطولة”الشان”، من المنتخب السوداني الحضور إلى الملعب في الساعة الثالثة.

وأجرت اللجنة المنظمة، الاجتماع الفني لمباراة منتخب السودان والمغرب في غياب ممثلي المغرب.

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، عدم المشاركة بعد أنّ اشترط الترخيص لسفره، انطلاقًا من مطار سلا في اتّجاه مطار قسنطينة، بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية.

ويلعب منتخب السودان”صقور الجديان” في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب، مدغشقر، وغانا.

باج نيوز