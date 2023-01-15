فاغنر في إفريقيا… الأسلحة والتدريب مقابل الذهب





بينما يُذبح الرجال في جميع الجهات في حرب استنزاف طاحنة للسيطرة على المدن الأوكرانية المدمرة، تدور الحرب الباردة الجديدة بين روسيا والغرب على جبهة أخرى تمثلها إفريقيا.

زيارة خاصة:

أشار تقرير حديث بصحيفة «ديلي مافريك» الجنوب إفريقية، إلى أن مقاتلي “فاغنر” يقودون جبهة روسيا لحربها ضد الغرب في إفريقيا، لافتة إلى أنه في السابع من ديسمبر 2022، شرع وفد مكون من 12 عضوًا من حكومة بوركينا فاسو بقيادة رئيس الوزراء أبولينير يواكيم كيليم دي تامبيلا في رحلة سرية للغاية إلى موسكو. فقط بعد أن أثيرت أسئلة حول غياب هذا العدد الكبير من كبار مسؤوليها من واغادوغو، أصدرت الحكومة بيانًا قالت فيه إن رئيس الوزراء سافر إلى موسكو “في زيارة خاصة”. ولم يرد ذكر لضباط الجيش الأربعة رفيعي المستوى وأربعة وزراء وثلاثة موظفين مدنيين رافقوه في هذه الزيارة “الخاصة” – ولم يتطرق البيان إلى أسباب هذه المهمة الثقيلة.

وسافر الوفد مباشرة إلى باماكو عاصمة مالي، ورافقه إلى موسكو عبر اسطنبول ضباط من مالي، وهو نظام عسكري انتقل بقوة إلى المعسكر الروسي.

سبب الزيارة:

كان السبب الرئيسي للزيارة، بحسب الصحيفة هو طلب الأسلحة والتدريب لمواجهة المتطرفين الجهاديين المرتبطين بتنظيم داعش والقاعدة الذين كثفوا هجماتهم.

أدى الفشل في احتواء التمرد إلى الإطاحة بالرئيس المنتخب، روش مارك كريستيان كابوري، من قبل الجيش قبل عام، ثم إلى انقلاب ثان، في 30 سبتمبر، استولى فيه النقيب إبراهيم تراوري على السلطة.

وترددت التكهنات والتساؤلات بشأن ما إذا كانوا قد تعاقدوا خلال الزيارة مع مرتزقة فاغنر الذين أقاموا في مالي المجاورة حيث كانوا مسؤولين عن فظائع ضد السكان المدنيين. ومثل مالي، تمتلك بوركينا فاسو عمليات تعدين مربحة، وبالتالي ستقدم جائزة تجارية وجيوسياسية لشركة فاغنر.

السلاح مقابل الذهب:

وبحسب الصحيفة التقى بعض أعضاء الوفد بمسؤولين من شركة فاغنر في موسكو، لكن لم ترد أنباء عما إذا كان جيش يفغيني بريغوزين “الخاص” سيجد طريقه إلى جبهة معركة جديدة. من جانبه زعم رئيس غانا نانا أكوفو أدو أن بوركينا فاسو توصلت إلى اتفاق مع فاغنر للانتشار هناك مقابل منجم ذهب في جنوب البلاد.

الصخب الذي نفت به واغادوغو هذه الادعاءات يظهر – على الأقل – أنه موضوع حساس.

يبدو من المحتمل بالتأكيد أن الدعم المطلوب من روسيا يتمثل في المدربين والأسلحة الخفيفة وناقلات الجند المدرعة والذخيرة والمدفعية والشاحنات والمركبات – يمكن استخدامه لتجهيز قوة الميليشيا الأهلية التي يصل قوامها إلى 50000 جندي تستعد في بوركينا فاسو للقتال.

حرب عرقية:

تخشى جماعات حقوق الإنسان من أن يؤدي استهداف جماعات معينة تشتبه الميليشيات في عملها مع الجهاديين إلى اندلاع حرب أهلية عرقية. فقد قتل عناصر الميليشيات الموالية للحكومة 28 مدنيًا من الفولاني، بينهم أطفال، في بلدة نونا غربي البلاد أواخر العام الماضي، وفقًا لداودة ديالو، السكرتير التنفيذي لتجمع مناهضة الإفلات من العقاب ووصم المجتمعات. ليس من الصعب أن نفهم لماذا تتطلع سلطات بوركينا فاسو إلى موسكو أو تنفذ مثل هذه الإجراءات اليائسة. ويقدر دبلوماسيون غربيون أن الجهاديين قتلوا 2000 جندي من بوركينا فاسو وأكثر من 10 آلاف مدني في عامين فقط من القتال.

البحث عن بديل:

في الواقع، لم تكن الأسلحة المطلوبة مختلفة تمامًا عن تلك التي طلبها النظام السابق من فرنسا، قبل الإطاحة به في عام 2014، كان رئيس بوركينا فاسو، بليز كومباوري، أهم شريك أمني لفرنسا في منطقة الساحل. وفي رد الرئيس تراوري عن الاعتراضات بشأن فتح حوار مع الروس، هز كتفيه وسأل: “أنتم لديكم بديل؟”.

في هذه الأثناء، كانت مجموعة فاغنر تبحث عن فرص أخرى لتوسيع وجودها في إفريقيا، وفتحت حوارًا مع رئيس دولة الكونغو المنتجة للنفط، دينيس ساسو نغيسو.

هدف مغر:

واعتبرت الصحيفة أن الكونغو هدف مغر. حيث يواجه ميناؤها الرئيسي، بوينت نوير، خليج غينيا وليس بعيدًا عن عمليات أعماق البحار في نيجيريا، وهو بالتأكيد أكبر هدف هيدروكربوني في إفريقيا.

فيما دفع تقارب بريغوزين من ساسو نغيسو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخيرًا إلى دعوة ساسو إلى حفل استقبال – وإن لم يكن كبيرًا بشكل خاص – في باريس في أواخر ديسمبر. لا أحد يعرف ما إذا كان ذلك سيكون كافيًا لإبعاد فاغنر. في الوقت الحالي، يبدو أن خطط ساسو لجلب فاغنر إلى بوانت نوار معلقة.

مخاوف فرنسية:

قال مصدر فرنسي إن ماكرون، الذي لا يهتم كثيرًا في العادة بإفريقيا، أصبح قلقًا بشأن انتشار الروس في إفريقيا”. لدرجة أن الرئيس قد شكل مجموعة سرية لدراسة انتشار فاغنر في المستعمرات الفرنسية السابقة.

بالنسبة للروس اتسعت الحرب مع الغرب في إفريقيا مع بعض النجاح – خاصة مشروعهم لتفكيك فرنسا الإفريقية.

في الوقت الذي تعيد فيه فاغنر غنائمها من إفريقيا إلى روسيا. كانت عائدات شركاتهم الإفريقية تذهب إلى بناء ناطحة سحاب ضخمة في سان بطرسبرج والتي تعمل الآن كمقر لشركة فاغنر. فيما تم سحب أكثر من 1000 من قدامى المحاربين في فاغنر من جمهورية إفريقيا الوسطى إلى روسيا، حيث من المحتمل أن يتم استخدامهم في الهجوم الجديد في أوكرانيا.

قوات إفريقية في أوكرانيا:

وعقب تنصيب فوستين أرشينج تواديرا لولاية رئاسية أخرى، يتم تعزيز امبراطورية فاغنر في جمهورية إفريقيا الوسطى حاليًا بواسطة جيش من السكان المحليين قاموا بتدريبهم. السؤال الكبير هو ما إذا كان بعضها سيوفر مصدرًا جديدًا للمقاتلين في أوكرانيا؟! لا يُعرف النطاق الدقيق للقوات الإفريقية في أوكرانيا. تم الإعلان عن إصابة واحدة فقط – الطالب الزامبي ليميكاني نيريندا، الذي قُتل في غارة في أوكرانيا في سبتمبر . بخلاف ذلك، ظهر بريغوزين مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يتحدث إلى القوات المالية في أوكرانيا.

إذا كان احتمال وجود فاغنر مخيفًا في إفريقيا، فهو أيضًا مرعب للبعض في روسيا. بدا بريغوزين ذات مرة خجولًا للغاية بشأن دوره التأسيسي في فاغنر، مدعيًا أنه كان مجرد طاهٍ. الا أنه حاليًا لا يمكنه إبقاء فمه مغلقًا أو الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي. كجزء من حملته الدعائية، في أوائل (يناير)، رافق بريغوزين المقاتلين السابقين إلى منطقة جنوب كراسنودار أثناء عودتهم من مهمة بعد أن نجوا من القتال لمدة ستة أشهر. بعضهم فقد أطرافه. ألقى خطابًا أمام الكاميرات: لا تشربوا الخمر، لا تتعاطوا المخدرات، لا تغتصبوا النساء ولا تقتلوا جيرانكم.

أمضى بريغوزين نفسه تسع سنوات في السجن بتهمة السرقة، لذا فإن كلماته الحكيمة ونصائحه تحمل بعض القيمة. وكان الناجون الذين هنأهم هم المحظوظون بالفعل. يقدر فلاديمير أوسيشكين ، مؤسس Gulugu.net ، وهي منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان تناضل ضد الفساد والتعذيب في روسيا، أن معدل بقاء مقاتلي فاغنر السابقين في أوكرانيا على قيد الحياه يتراوح بين 15 و 20٪.

من جانبها نقلت جوليا إيفي، في مجلة باك الأمريكية الساخرة، نقلت عن مصادر في روسيا قولها إن عدد السجناء الروس قد تقلص بمقدار 23000 منذ أن بدأت فاغنر حملتها للتجنيد.

شركات وهمية:

ووفقًا لتقرير استقصائي نشر الشهر الحالي، فإن مجموعة فاغنر تستخدم العنف والابتزاز للاستفادة من صناعة الماس المربحة في جمهورية إفريقيا الوسطى، وقال التقرير إن الأفراد المرتبطون بفاغنر أسسوا شركة وهمية في جمهورية إفريقيا الوسطى لتأمين وبيع الماس.

أيضًا اتُهم مقاتلو فاغنر بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات والتدخل في النزاعات ليس فقط في جمهورية إفريقيا الوسطى ولكن في جميع أنحاء إفريقيا – بما في ذلك مالي وليبيا وتشاد والسودان وموزمبيق – وكذلك في سوريا وفنزويلا وأوكرانيا. اتُهم مقاتلو فاغنر بالتورط في أنشطة مسلحة في جمهورية إفريقيا الوسطى، واستغلال موارد البلاد من الذهب والماس، وتجنيد سجناء في جمهورية إفريقيا الوسطى وإرسالهم للقتال في دونباس، أوكرانيا.

افادت صحيفة “ذا ديلي بيست” الأمريكية في أواخر نوفمبر نقلًا عن مسؤولين عسكريين محليين في جمهورية إفريقيا الوسطى، أنه تم إطلاق سراح الرجال المسجونين بسبب جرائم تشمل الاغتصاب والقتل بشكل جماعي للانضمام إلى قوات فاغنر. “منذ أكتوبر، دخلت قوات فاغنر إلى الخلايا العسكرية والشرطة وأطلقوا سراح المتمردين، بمن فيهم أولئك المحتجزون لمهاجمة قرية بوكولوبو [في جنوب جمهورية أفريقيا الوسطى] في مايو واغتصاب النساء والفتيات”.

تم إجراء تحقيق بين يوليو ونوفمبر، ويعتمد على أبحاث مفتوحة المصدر، وشهادات شهود عيان مباشرة، وأدلة وثائقية. وكشف التحقيق المشترك أن فاغنر سيطرت بشكل فعال على قطاع الماس في جمهورية إفريقيا الوسطى من خلال إجبار التجار المحليين على البيع مباشرة إلى شركتها الوهمية، Diamville ، أو المخاطرة بأعمال انتقامية عنيفة.

انتشار كثيف:

اكتسب المرتزقة الروس موطئ قدم في 18 دولة إفريقية، وفقًا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن. لديهم عمليات مشبوهة أو مثبتة في ما يصل إلى 30 دولة عبر أربع قارات. ذكرت صحيفة واشنطن بوست في ديسمبر أنه تم استدعاء فاغنر في العديد من الأماكن لمحاربة المتمردين المتطرفين أو حراسة المواقع المهمة أو “لاستعادة السلام” ، “لكن كان الدافع وراء ذلك هو فرصة إثراء نفسها من خلال تأمين الموارد الطبيعية المربحة، وفقًا لكبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين أن مجموعة فاغنر لا تكتفي بتدمير جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي وليبيا وتشاد والسودان وموزمبيق، فقد تنتقل إلى بلد إفريقي آخر.

سحر احمد

صحيفة السوداني