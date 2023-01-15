البرهان يحذر من ضياع الفترة الانتقالية والتفريط فيها





قال رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن هناك خطوط حمراء وثوابت لن نسمح بتخطيها من أي جهة داخلية أم خارجية.

وطالب البرهان في خطاب أمام ختام مهرجان الرماية (٥٧) للقوات المسلحة بإقليم النيل الأزرق اليوم “الأحد”، طالب السياسيين بعدم التحدث في شؤون القوات المسلحة والانشغال بترتيب صفوفهم في تلك المرحلة.

وحذر من التدخل في شؤون السودان ، وقطع بأن السودان لديه جيش وطني قوي ومهني وأن الجيش ليس مكاناً للمزايدة، وجدد البرهان لأ تسييس أو اتهامات للجيش.

وتعهد بأن تظل القوات المسلحة داعمة للتحول الديمقراطي في البلاد دون أن تتدخل في أمور السياسة، ونوه إلى أن القوات المسلحة هي صمام الأمان للسودان.

وتأسف البرهان للأحداث التي شهدها إقليم النيل الأزرق مؤخراً، و شدد بعدم السماح بتكرارها مستقبلاً.

وحذر من ضياع فرصة الفترة الانتقالية كما دعا الجميع لعدم التفريط فيها.

صحيفة اليوم التالي