حركة تعلن العودة لتحالف مركزي الحرية والتغيير





كشفت حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) عن عقدها اجتماع مشترك مع لجنة مكلفة من المكتب التنفيذي للحرية والتغيير للحوار والنقاش وتبادل وجهات النظر حول موقف الحركة من مجريات العملية السياسية.

وقالت الحركة في بيان إنه تم الاتفاق على أن تباشر الحركة نشاطها مع مكونات الحرية والتغيير والتوقيع على الإعلان السياسي للمساهمة مع القوى السياسية الموقعة على الإعلان في دفع النقاشات وبلورة أراء مشتركة حول القضايا المتبقية وصولآ للاتفاق النهائي والتوقيع عليه.

وأضافت “وحركة حق إذ تعلن ذلك تأكد أنها لن تألو جهد مع القوى السياسية من أجل تحقيق الشروط الضامنة لبناء دولة مدنية ديمقراطية تحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة”.

باج نيوز