خارطة طريق تفكيك نظام الــ30 يونيو بداية الطريق للعملية السياسية





دشنت القوى الموقعة على الإتفاق الإطاري في الثامن من يناير الجاري، بتيسير من الآلية الثلاثية، بقاعة الصداقة بالخرطوم في الفترة من 9-12 يناير 2023 إنطلاقة المرحلة النهائية للعملية السياسية في البلاد. وتشمل المرحلة النهائية للعملية السياسية وفقاً للإتفاق الإطاري خمس قضايا مهمة تتمثل في “العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، إتفاق جوبا واستكمال السلام وتفكيك نظام البشير وقضية شرق السودان”. وتم تدشين إنطلاق المرحلة بمؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الــ30 يونيو. ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإنطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان مشيراً إلى أن هذه الخطوة تبنى على التقدم الذي تم إحرازه عند توقيع إتفاقية الإطار السياسي في 5 ديسمبر 2022م، وتمثل خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة.

وعُقد المؤتمر بمشاركة ممثلين عن القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري ومجموعات العمل المتخصصة ومشاركين من خارج القوى السياسية الموقعة من مختلف الأطراف من أصحاب المصلحة، وبمشاركة مقدرة للنساء وممثلين لفئات المجتمع الأخرى من القطاع الخاص وغيره بقيادة أصحاب المصلحة المباشرين ، وبحضور ممثلين إقليميين ودوليين ودبلوماسيين.

وناقش عدداً من الموضوعات وبلغت أوراق العمل التي تناولها ثماني أوراق رئيسية شملت الفساد والتمكين لفترة ثلاثة عقود والأبعاد السياسية والإعلامية والاقتصادية لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وبمشاركة عدد من ذوي الاختصاص والخبرة بجانب القانونيين والسياسيين والمهنيين والنقابيين والمجتمع المدني وتناولت الأوراق المعايير الدولية والمباديء الحاكمة والخيارات في عملية التفكيك.

و تناولت الموضوعات من خلال المناقشات وأوراق العمل التي قدمها عدد من الخبراء من داخل وخارج البلاد كيفية التعامل مع قضايا الفساد واسترداد الأصول والأموال المنهوبة وضرورة إدارة الأصول بطريقة جيدة وضرورة وجود ضوابط وقواعد للتعامل مع الأصول التي تتم مصادرتها . إضافة إلى تناول تجارب بعض الدول في إدارة الأصول المستردة وكيفية الاستفادة من التجارب الدولية المماثلة لتفكيك الأنظمة، والمعايير الدولية والمبادئ الحاكمة والخيارات في عمليات التفكيك.

وشهدت الجلسات الاستماع إلى الآراء التي توافقت على إصلاح الموسسات ومعالجة المشاكل العامة وتوسيع قاعدة المستوى الولائي للجنة إزالة التمكين. وقدمت الأحزاب الموقعة على الإتفاق الإطاري رؤيتها حول إزالة التمكين، بالإضافة إلى تقييم تجربة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وتطوير التجربة وتجديد العملية وتم التأمين على أهميتها.

ودعا المشاركون في الورشة لضرورة موائمة قانون لجنة التمكين مع القوانين السارية في البلاد لتجنب حدوث تعارض في عملها.

وقال المهندس خالد عمريوسف الناطق الرسمي باسم المرحلة النهائية للعملية السياسية إن المؤتمر تناول كل ما له علاقة بوضع خارطة طريق جديدة لعملية تفكيك نظام الــ30 من يونيو والتي شملت التشريع والسياسات والآليات والمجالات والتكوين والمعايير والقواعد والإجراءات للتجديد.

وسيتم رفع التوصيات للقوى السياسية الموقعة على الإتفاق الإطاري لمناقشتها بغية الوصول لنصوص نهائية يتم تضمينها في الإتفاق النهائي. وبعد اختتام مؤتمر خارطة الطريق باعتباره بداية الطريق للعملية السياسية يجري حالياً العمل على الترتيب لمناقشة العملية المتعلقة بالعدالة والعدالة الانتقالية باوسع مشاركة من أصحاب المصلحة في كل أرجاء السودان باعتبارها الخطوة القادمة للمرحلة النهائية للعملية السياسية.

وكالة سونا