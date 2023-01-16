بالصورة.. الفنانة هدى عربي تحكي موقف طريف حدث لها بإحدى حفلاتها الأخيرة وتقول: (الجاتني تختاني)





حكت الفنانة السودانية المعروفة هدى عربي موقف طريف حدث خلال حفل قامت بإحيائه مؤخراً بإحدى صالات الأفراح بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد كتبت عربي الموقف في تدوينة لها قامت بنشرها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب في تدوينتها التي أرفقت معها صورة: (في عرس من الاعراس الناس طلعوا المسرح كميات كبيرة جا زول في الفاصل قال لي الناس ديل ما يطلعو المسرح ما قادرين نستمتع بالحفلة كلمت قلت ليهو انا ما بقدر اقول لي زول انزل براكم نزلو ناسكم كلمت محمد يعكس الرسالة لي زول من تاس الحفلة).

وتابعت بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين: (طلع الزول مسك المايك قاليهم الفنانة قالت ما دايرة زول في المسرح انا زعلت لانه دة ما كلامي قلت محمد تاني كلم الزول تاني مسك المايك قاليهم الفنانة بتعتذر عن كلام مافي زول يطلع المسرح في عرس من الاعراس الناس طلعوا المسرح كميات كبيرة جاء زول في الفاصل قال لي الناس ديل ما يطلعو المسرح ما قادرين نستمتع بالحفلة كلمت قلت ليهو انا ما بقدر اقول لي زول انزل براكم نزلو ناسكم كلمت محمد يعكس الرسالة لي زول من تاس الحفلة).

وختمت تدوينتها: (طلع الزول مسك المايك قاليهم الفنانة قالت ما دايرة زول في المسرح انا زعلت لانه دة ما كلامي قلت محمد تاني كلم الزول تاني مسك المايك قاليهم الفنانة بتعتذر عن كلام مافي زول يطلع المسرح… الجاتني تختاني).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين