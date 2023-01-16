الإصابة تتجدَّد وتهدِّد عودة (التش) للملاعب





توقف لاعب المريخ أحمد حامد (التش) عن مشاركته مع الفريق في الفترة الماضية وذلك بعد أن تجددت إصابته بحسب ما كشف عنه الجهاز الطبي في الفريق وتعود أسباب تجدد الإصابة بعد أن تعرَّض (التش) في مسيرته مع المريخ لإصابتين متتاليتين في الرباط الصليبي وأخضع للعلاج في المرتين الماضييتن،وكانت إصابته الأولى قد حدثت قبل عامين ليخضع للعلاج في قطر وبعد عودته الموسم الماضي تعرَّض (التش) لنفس الإصابة ومن ثم غادر إلى العلاج في الدوحة نفسها وأجرى عملية للمرة الثانية،وبعدها أخضع لعملية تأهيل وبدأ تدريجياً في المشاركة خلال الموسم الحالي وبصورة غير منتظمة وبعد مشاركته الأخيرة بدا (التش) الشعور بالألم ليغيب عن المباريات الأخيرة للمريخ في الدوري الممتاز وتوقف رسمياً عنها بأمر الجهاز الطبي،هذا وعلمت (الصيحة) تحديد ذلك عبر إخضاع اللاعب لكشف الرنين المغنطيسي يوم الأربعاء الماضي، واتضح أن اللاعب يعاني من قطع جزئي في (الغضروف) من الدرجة الثانية وتقدر فترة غيابه لمدة شهر أو يزيد حسبما يراه الطبيب المتابع لحالة (التش) هذا وسيغيب اللاعب رسمياً في المباريات الافتتاحية للمريخ بدوري مجموعات الأندية الأبطال.

صحيفة الصيحة