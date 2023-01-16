البنك الزراعي يموِّل زراعة 35 ألف فدان للموسم الشتوي بالجزيرة





بحث المهندس عبد المنعم حسن خليفة، المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية الجزيرة الوزير المكلف لدى لقائه بمكتبه أمس، الأستاذ سليمان حسن سيد، مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات دعم الإنتاج والمنتجين والسبل الكفيلة لتطوير وسائل الإنتاج الزراعي والإرتقاء بها لتصب في مصلحة الإقتصاد الوطني.

وأشاد الوزير بالدور الكبير الذي يضطلع به البنك الزراعي في دعم المنتجين بالجزيرة، مؤكداً دعمه ووقوفه مع الخطط والبرامج التي يسعى البنك لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه قدَّم مدير البنك الزراعي شرحاً مفصلاً عن دور البنك بالجزيرة، موضحاً أن الزيارة لوزارة الإنتاج تأتي في إطار إحكام التنسيق المشترك بهدف دعم قضايا الإنتاج، وأعلن عن تمويل 35 ألف فدان، للموسم الشتوي لهذا الموسم بالولاية عبر توفير الأسمدة ومدخلات الإنتاج المختلفة مجدداً الالتزام بالوقوف مع المنتجين في قضاياهم كافة.

صحيفة الصيحة