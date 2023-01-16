كشف تفاصيل الإنفاق الأمني 75% من الموازنة





كشف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي كمال كرار تقديرات إيرادات مشروع ميزانية العام 2023م مبينا انها تبلغ 6,8 تريليون جنيه، وأشار إلى أن معظم إنفاق الميزانية موجه للأمن والدفاع بنسبة تبلغ 75% من جملة الإنفاق.

ولفت كرار إلى أن إيرادات مشروع الميزانية الجديدة أتت بزيادة تصل إلى 134% عن العام الماضي، وأوضح أن الصرف الكبير المقترح على الأمن والدفاع خلف عجزاً كبيراً في الميزانية بلغ 1,6 ترليون جنيه، معتبراً أن ذلك سيلقي بمزيد من الأعباء على المواطنين.

الخرطوم – محمد عبد المجيد

صحيفة الحراك السياسي