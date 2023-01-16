تعهدات دولية بدعم العملية السياسية حتى نهايتها





انعقد بقاعة الصداقة، أمس، اجتماع تنسيقي، ضم لجنة التنسيق المشتركة بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية مع ممثلين للبعثات الدبلوماسية بالخرطوم.

وقال الناطق باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، في تصريح صحفي، إنه قُدم في الاجتماع شرح وافٍ حول سير العمل في المرحلة النهائية عقب نهاية مؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام 30 يونيو، والعمل المستمر الذي يجري هذه الأيام للإعداد لمجموعات عمل مناقشة القضايا الأربع المتبقية. وأضاف أن لجنة التنسيق المشتركة استمعت لاستفسارات ممثلي البعثات الدبلوماسية وأجابت عليها، ورحّبت بالاستعداد الدولي والإقليمي الجاد لدعم العملية السياسية حتى بلوغ نهايتها واستعادة مسار الانتقال.

وقال إنه تم الاتفاق أن يتم الاجتماع معهم بصورة راتبة من أجل تبادل الآراء والأفكار وجعلهم مساهمين إيجابيين في إنجاح هذه العملية.

صحيفة السوداني