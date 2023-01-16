إلغاء جلسة محاكمة مدبري انقلاب الانقاذ





كشفت المصادر عن إلغاء جلسة محاكمة مدبري انقلاب الـ30 من يونيو 1989م المزمع انعقادها غداً الثلاثاء، وذلك لعدم تجديد رئيس القضاء لرئيس هيئة المحكمة الذي بلغ سن المعاش القانوني وعدم تعيين قاض جديد لترأس المحكمة.

ويواجه الرئيس المخلوع عمر البشير و(27) من قيادات النظام البائد الإتهام على ذمة الدعوى الجنائية.

وطبقاً للمصادر فإن المحكمة حررت اعلانات لطرفي القضية (اتهام ودفاع) أبلغتهم خلالها بإلغاء انعقاد جلستها المزمعة غداً لمواصلة استجواب المتهمين وتحديد جلسة أخرى بعد اسبوعين وذلك لعدم صدور قرار من رئيس القضاء بالتجديد لرئيس هيئة المحكمة قاضي المحكمة العليا حسين الجاك الشيخ، الذي بلغ السن القانونية للتقاعد عن العمل بالسلطة القانونية اضافة الى إنتهاء فترة التجديد له التي قررها رئيس القضاء في نهاية العام الماضي.

الخرطوم ـ محمد موسى

صحيفة الصيحة