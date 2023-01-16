ياسر عرمان: هنالك محاولة لإعادة تموضع الدفاع الشعبي في الولايات بأسماء جديدة





قال رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي ياسر عرمان إن هناك محاولات لإعادة الدفاع الشعبي في الولايات.

وكتب ياسر في تغريدة أرفق معها صورة للمتحدث الأسبق باسم الجيش الصوارمي خالد سعد “هنالك محاولة لإعادة تموضع الدفاع الشعبي في الولايات باسماء جديدة وتحت قيادات من النظام البائد كانوا فى القوات النظامية وهذا مضر بالسودان قبل أن يضر بثورة ديسمبر”.

وكانت قوات أمنية اعتقلت الصوارمي العام الماضي عقب إعلانه رفقة آخرين تشكيل قوات تحت اسم “تجمع قوات الوطن” قبل أن تطلق سراحه لاحقاً.

باج نيوز