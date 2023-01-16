وكلاء محطات الوقود يهددون بالإضراب





تعتزم اللجنة التمهيدية لوكلاء محطات الوقود دعوة الوكلاء لاجتماع عاجل خلال اليومين القادمين لمناقشة انخفاض هامش الربح و زيادة رسوم ولاية الخرطوم.

وقال مصدر مطلع في تصريح لـ (باج نيوز) إن وكلاء المحطات أبدوا استعدادهم للدخول في إضراب عن العمل بسبب انخفاض هامش الربح و زيادة الرسوم المفروضة من الولاية.

وقال أحد الوكلاء فضل حجب اسمه، إن ولاية الخرطوم استمرأت الزيادة و النقصان كل مرة دون التنسيق مع المحطات مما تسبب في خسائر فادحة للوكلاء و أعلن أنهم لن يصمتوا مجددا، وأضاف “على ولاية الخرطوم أن تبحث لها عن مصدر دخل آخر بعيداً عن وكلاء الطلمبات لتوفير حوافز ونثريات المسؤولين”.

باج نيوز