السودان..زيادة خرافية لترخيص وتشغيل البثّ الإذاعي





قرّرت الهيئة العامة للبث الإذاعي والتلفزيوني في السودان، زيادة رسوم ترخيص وتشغيل خدمة البث الإذاعي إلى 5.6 مليون جنيه، بموافقة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

وقالت في خطاب مسرّب، ممهور بتوقيع المدير العام المفوّض للهيئة العامة السودانية للبثّ الإذاعي والتلفزيوني ضرار محمد فضل المولى، وفق ”باج نيوز”، إنّ الزيادة جاءت بسبب الظروف الإقتصادية الراهنة للبلاد، وزيادة تكلفة تقديم خدمة البث الإذاعي.

وأوضحت بحسب الخطاب، أنّ تطبيق الرسم الجديد سيبدأ من الشهر الجاري.

وتقرّر أنّ تكون رسوم الترخيص”900.000″ جنيه، فيما ستكون رسوم التشغيل السنوية”4.700.000″ جنيه، على أنّ يكون المجموع”5.600.000″ جنيه.

الخرطوم ( كوش نيوز)