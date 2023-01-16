الهلال السوداني يعيد عماد الصيني لكشوفاته





أعلن الهلال السوداني، مساء اليوم الإثنين، التعاقد رسميا مع لاعب محوره السابق عماد الصيني، بعقد جديد.

وكشف النادي السوداني عن تعاقده مع الصيني، بعقد مدته 3 سنوات.

وجاءت خطوة التعاقد مع الصيني في اليوم الأول للميركاتو الشتوي، والذي انطلق اليوم الإثنين، حسب روزنامة الاتحاد السوداني، وذلك بعد أن نفذ اللاعب عقوبة الإيقاف السابقة، من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد السوداني لمدة 6 أشهر مع تغريمه مبلغ أكثر من 30 ألف دولار.

وكانت لجنة الانضباط قد تعاطفت مع اللاعب وورفعت عنه العقوبة بعد انقضاء 4 أشهر منها، لكن لجنة شؤون اللاعبين استأنفت القرار ورفضت رفع باقي عقوبة الإيقاف المقدرة بشهرين.

لكن نادي الهلال بات يملك حق التعاقد مع اللاعب خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالي، بعد أن تعطلت عملية ضمه في الميركاتو الصيفي بسبب شكوى نادي المريخ ضده، باعتبار أنه كان موقعا لعقد مع المريخ.

وابتهجت صفحة نادي الهلال في فيسبوك بعودة اللاعب الصيني وكتبت: “عودة المقاتل.. نرحب بالفدائي عماد الصيني في صفقة نوعية لتدعيم وسط ملعبنا لمدة 3 أعوام”.

وكان الهلال قد قام بتصعيد عماد الصيني في 2016 من فئة الشباب، ولكنه شطبه في 2018 ليقضي 3 مواسم بالمريخ قبل أن يعيده الهلال إلى كشوفاته مرة أخرى.

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