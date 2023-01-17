بالفيديو.. تقليدًا لـ ميسي.. متسابق سيارات يحتفي بالفوز “بالبشت” القطري





يبدو أن لحظة تتويج أسطورة الأرجنتين وقائدها الحالي ليونيل ميسي، بكأس العالم 2022 في قطر، مرتديًا العباءة الخاصة “البشت” من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، لاازالت تترك أثرًا طيبًا لمحبيه ومحبي كرة القدم، وأصبح البعض يقلد طريقة ميسي أثناء لحظات التتويج في المناسبات المختلفة، وقد رفع ميسي، لقب كأس العالم للمرة الأولى فى مسيرته، وسط احتفالات تاريخية باستاد “لوسيل”، وذلك بعد تتويجه باللقب مع منتخب الأرجنتين بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح فى نهائي مونديال قطر.

وفي مشهد مميز خلال الاحتفال داخل أرض الملعب، صعد ميسي عقب المباراة مرتديًا لبشت القطري، واتجه إلى جياني إنفانتينو رئيس الفيفا ليتسلم كأس العالم بحماس ويرفعه مع لاعبي منتخب الأرجنتين، لتعُد من اللقطات المميزة في كأس العالم، وعلى طريقة ميسي، أهدى البطل القطري ناصر العطية، الدّراج الأرجنتيني كيفن بينافيديس، البشت القطري بعد فوزه بفئة الدراجات النارية، خلال بطولة رالي داكار التي احتضنتها السعودية.

وذكر موقع شبكة “beIN SPORTS” الرياضية، في تغريدة أرفقها بفيديو على تويتر، أن “ناصر العطية تّوج الأرجنتيني كيفين بينافيديس بطل فئة الدراجات بالبشت، احتفاء بأسطورة منتخب بلاده لكرة القدم ليونيل ميسي بطل كأس العالم 2022”.

وهنأ العطية، الدراج الأرجنتيني بالتتويج، مشيرًا إلى أن اللقطة تعود بالذكريات إلى لحظة تتويج ميسي بكأس العالم بينما كتب الدّراج الأرجنتيني على تويتر بعد تتويجه: “يا له من شرف”، مُهنئا العطية أيضًا بتتويجه بلقب رالي داكار 2023.

وتوّج “العطية” بلقب رالي داكار الصحراوي في فئة السيارات للمرة الخامسة في مسيرته بعد أعوام 2011 و2015 و2019 و2022، مع نهاية المرحلة الـ 14 الأخيرة في الدمام بالسعودية حيث أقيم الرالي للعام الرابع توالياً.

وفاز بينافيديس بالمركز الأول في فئة الدراجات النارية، إثر معركة شرسة مع زميله الأسترالي توبي برايس الذي تأخر عنه بفارق 43 ثانية، في رالي داكار الذي احتضنته السعودية، وهي المرة الثانية التي ينال فيها بينافيديس اللقب بعد عام 2021.

Congratulations bro @kmbenavides 👏🏼 memories bring back

😁 2022🏆🇦🇷 pic.twitter.com/TihcxRDaUy — Nasser S Al Attiyah (@AlAttiyahN) January 15, 2023

المصري اليوم