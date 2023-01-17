بعد أزمة المغرب ..”كاف” يصدر بيانًا ويوضّح موقف مجموعة السودان





أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيانا بشأن عدم مشاركة منتخب المغرب في بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

وقرّرت اللجنة المنظمة أن تكون المجموعة الثالثة من 3 فرق، على أن يتأهل المتصدر والوصيف إلى مراحل خروج المغلوب”.

وأوضح”كاف”، أنّ اللجنة المنظمة أحالت أزمة عدم حضور منتخب المغرب في مباراة يوم الأحد أمام السودان إلى الهيئة القضائية المختصة”.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد هدد بالانسحاب من البطولة بسبب عدم توفر تنقل جوي للمنتخب إلى مدينة قسنطينة الجزائرية كشرط من أجل المشاركة.

ويلعب منتخب السودان”صقور الجديان” في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب، مدغشقر، وغانا.

باج نيوز