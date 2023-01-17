مجلس الأمن الدولي يوافق رسمياً على طلب السودان بسحب الجنود الإثيوبيين من أبيي





علمت (السوداني) أن مجلس الأمن الدولي وافق رسمياً على طلب السودان بسحب الجنود الإثيوبيين من بعثة حفظ السلام (يونسيفا) من أبيي المتنازع عليها.

وأبلغ مصدر دبلوماسي رفيع، (السوداني) أنّ المجلس وافق منذ نهاية ٢٠٢١ على الرغم من عدم موافقة حكومة الجنوب.

وقال: “المجلس رأى التعامل مع الطلب السوداني”. ووصلت الأسبوع المنصرم (سرية) واحدة من مجندات من الجنسية الهندية بعد أن سحبت إثيوبيا جنودها جميعاَ، عدا نحو (200) من إقليم التيغراي طلبوا اللجوء بالسودان في وقت سابق. وتدهورت العلاقات بين الخرطوم واديس أبابا في العام ٢٠٢١ بسبب استعادة السودان لأراضيه في الفشقة السودانية المحتلة من قِبل إثيوبيا.

صحيفة السوداني