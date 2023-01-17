لجنة التفكيك لـ (أردول): سنتمثل سوياً للتحقيق العادل والشفاف





شدد القيادي بلجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المجمدة، عروة الصادق على ضرورة اعتماد قوى الاتفاق الإطاري توصية مدير شركة الموارد المعدنية مبارك أردول التي توقع فيها تشكيل لجنة للتحقيق مع لجنة التفكيك المجمدة.

وأشار الصادق إلى أنه وقتها يمكن أن يمتثلوا سويًا للتحقيق العادل والشفاف والمستقل.

وقال الصادق إنهم سيضعون صحائفهم أمام الشعب السوداني، وتابع بحسب صحيفة الجريدة: ”وكل زول يفرد توبه واؤكد أننا لم نغنت ولم نغتنم، ولم نسرق ولم نبتز، ولم نتطاول في البنيان أو نستكثر الأموال والمركبات أو نعدد النساء.

الخرطوم: (كوش نيوز)