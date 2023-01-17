السودان يستضيف بطولة التقاط الاوتاد





عقد الاتحاد السوداني للفروسية في الساعة الحادية عشر من صباح أمس الإثنين مؤتمراً صحفياً بفندق “غراند هوليدي فيلا”، أعلن من خلاله انطلاقة البطولة الدولية التأهيلية لكأس العالم لالتقاط الأوتاد في الفترة من 18وحتى20 يناير 2023 بتشريف رئيس الاتحاد الدولي والطاقم المعاون له وسكرتير الاتحاد السوداني للفروسية ولجنة التحكيم بالاتحاد ومدرب الفريق القومي، وتضم البطولة المجموعة (د) السودان ،البحرين ، كندا، الهند ، النرويج ، سيرلانكا وجنوب أفريقيا المستضيفة لكأس العالم في أغسطس القادم، و تتأهل ثلاثة فرق للنهائي من كل مجموعة وتقام البطولة برعاية شركات أصيل القابضة.

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