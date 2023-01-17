الناطق باسم العملية السياسية يكشف عن اجتماع أخير لإجازة التصورات النهائية





أعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف أن الناقش حول تصورات القضايا الأربعة المتبقية من العملية السياسية سيكتمل تمهيداً لاجازتها في اجتماع أخير بعد غدٍ الخميس.

وأوضح يوسف في بيان اليوم ، أن الخطوة تأتي تمهيد لبداية تنفيذ العمل في التصورات النهائية للعملية السياسية اعتباراً من الأسبوع القادم، والفراغ في أقرب فرصة ممكنة خلال أسابيع معدودة.

و كشف يوسف أنه انعقد ظهر اليوم الاجتماع التنسيقي المشترك بين القوى الموقعة على الاتفاق الاطاري والالية الثلاثية بمقر بعثة اليونتامس بالخرطوم، وقال إن الاجتماع جاء مواصلة للعمل المستمر لاكمال تحضيرات النقاشات في القضايا الأربعة المتبقية، حيث استعرض الاجتماع تصورات مجموعات عمل قضايا السلام والشرق والعدالة الانتقالية، من حيث تعبيرها عن أوسع قاعدة من أصحاب المصلحة ووضعها لمعالجات شاملة لهذه القضايا.

في سياق متصل أوضح يوسف أن لجنة صياغة توصيات مؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واصلت عملها باجتماع انعقد اليوم بمقر الإتحاد الإفريقي، و قال إن اللجنة تعمل على احكام صياغة توصيات المؤتمر تمهيداً لاعلانها وتحويلها لمقترحات نصوص تضمن في الإتفاق النهائي وخارطة طريق تجديد العملية خلال المرحلة الانتقالية بما يشمل التطوير اللازم للقانون والمؤسسات والاجراءات.

باج نيوز