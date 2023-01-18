اجتماع أخير لإجازة التصورات النهائية للعملية السياسية بالسودان





أعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف أن النقاش حول تصورات القضايا الأربعة المتبقية من العملية السياسية سيكتمل تمهيداً لإجازتها في اجتماع أخير بعد غدٍ الخميس.

وأوضح يوسف في بيان، أن الخطوة تأتي تمهيدا لبداية تنفيذ العمل في التصورات النهائية للعملية السياسية اعتباراً من الأسبوع القادم، والفراغ في أقرب فرصة ممكنة خلال أسابيع معدودة.

وكشف يوسف، أنه انعقد الاجتماع التنسيقي المشترك بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية بمقر بعثة اليونتامس بالخرطوم.

وقال إن الاجتماع جاء مواصلة للعمل المستمر لإكمال تحضيرات النقاشات في القضايا الأربعة المتبقية، حيث استعرض الاجتماع تصورات مجموعات عمل قضايا السلام والشرق والعدالة الانتقالية، من حيث تعبيرها عن أوسع قاعدة من أصحاب المصلحة ووضعها لمعالجات شاملة لهذه القضايا.

في سياق متصل، أوضح يوسف أن لجنة صياغة توصيات مؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واصلت عملها باجتماع انعقد اليوم بمقر الإتحاد الإفريقي، و قال إن اللجنة تعمل على إحكام صياغة توصيات المؤتمر تمهيداً لإعلانها وتحويلها لمقترحات نصوص تضمن في الاتفاق النهائي وخارطة طريق تجديد العملية خلال المرحلة الانتقالية بما يشمل التطوير اللازم للقانون والمؤسسات والإجراءات.

صحيفة اليوم التالي