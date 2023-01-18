السودان: يجب سن قوانين تحد من ظهور التيارات المتطرفة وانتشار التعصب





دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، رئيس وفد السودان المشارك في أعمال المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم بموريتانيا، عبدالعاطي أحمد عباس، إلى ضرورة تجسيد مسؤولية العلم في عملية السلم ونبذ خطاب الكراهية والتطرف مع إعادة هيبة العلماء ببلدان العالم أجمع للمساهمة في إشاعة قيم التسامح والمحبة والألفة بين الناس.

وقطع عبد العاطي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأفريقي الثالث لتعزيز السلم “الثلاثاء”، والذي جاء وسط مشاركة دولية واسعة وبرعاية من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بأهمية سن القوانين والتشريعات التي تعزز وتحافظ على عدم ظهور التيارات المتطرفة والحد من انتشار التعصب.

وامتدح الدور الكبير الذي يقوم به الشيخ العلامة عبدالله بن بيه رئيس منتدى أبوظبي لتعزيز السلم في نشر ثقافة السلام والاستقرار بين المجتمعات في القارة الأفريقية ودول العالم.

يشار إلى أن جلسات المؤتمر تستمر لثلاثة أيام، وستقدم خلاله عدد من الشراكات العلمية والجلسات الحوارية ويختتم أعماله في التاسع عشر من الشهر الجاري.

صحيفة اليوم التالي