ضد الإدارة .. مساهمو بنك الثروة الحيوانية يطلقون حملة: “إنهم يسرقوننا”





أطلق مساهمو بنك الثروة الحيوانية حملة تحت شعار: “إنهم يسرقوننا”، ضد مجلس الإدارة والمدير العام.

وأسفر ت اجتماعات المساهمين والتي استمرت لمده يومين عن عدد من القرارات الخاصة بتصعيد قضيتهم ضد البنك والفاسدين فيه.

وناقش الاجتماع التطورات الخاصة بفصل العاملين والغدر بهم دون مسوغ قانوني أو أخلاقي.

وقال رئيس لجنة متابعة قضية المساهمين ضد البنك خالد وافي، إنهم أكدوا مساندتهم للمفصولين ضد ما وصفوه ب”الظلم”، وكل أشكال التهديد للعاملين.

ودعوا العاملين بالبنك للتضامن مع زملائهم والوقوف ضد كل تصرفات مجلس الإدارة والمدير العام اللذين أثبتا فشلهما في إدارة البنك وتنفيذهم لمخطط يهدف للاستيلاء على الأصول وتشريد العاملين و تغيير هوية البنك.

وأجازت اللجنة شعار الحملة: “إنهم يسرقوننا” تاكيداً على ملكية البنك للمنتجين والرعاة والمربيين وكل العاملين في بالقطاع.

وشددت بأن الأموال والأصول ليست للبيع أو التنازل، وإنما وجدت لتخدم القطاع.

وأمن الاجتماع على إجراءات الجمعية العمومية، داعين كل مساهمي بنك الثروه الحيوانية إلى الدفاع عن حقوقهم وأموالهم ضد من أسموهم ب”الفاسدين الطامعين” في البنك وأصوله.

وناشدت اللجنة المهتمين والناشطين بالدفاع عن القطاع، في إشارة إلى أنه ملك لكل الشعب السوداني، وأن بنك الثروة الحيوانية بنك حكومي مملوك لحكومة السودان.

صحيفة اليوم التالي