فولكر بيرتس: متفائل بمرحلة انتقالية جديدة «أكثر استدامة» في السودان





عبر د. فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس»، عن تفاؤل كبير إزاء الجهود الحالية لإيجاد مخرج للأزمة في السودان، والشروع في مرحلة انتقالية جديدة أكثر استدامة.

وأقر بيرتس في مقابلة مع «أخبار الأمم المتحدة» بأن الأمور تسير ببطء لكنه أكد أنها تسير على المسار الصحيح، ودعا الشعب السوداني للصبر لدعم كل من يبحثون عن تسوية سلمية للأزمة.

صحيفة التغيير