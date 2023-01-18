تجمع الأساتذة : تخفيض (200) مليار جنيه من ميزانية التعليم





قال عضو تجمع أساتذة الجامعات بروفيسور مهدي شكاك إن وزير المالية خصص هذا العام في مشروع الميزانية مبلغ 50 مليار جنيه فقط للتعليم العالي، مقارنة بمبلغ 250 مليار جنيه العام الماضي. وأضاف بان المبلغ المخصص هذا العام في المشروع ضمن مبلغ 558 مليار جنيه وهو ما خصصته المالية للسلع والخدمات، وتبلغ نسبته منها حوالي 1% فقط. وقال شكاك لـ(الحراك) رغم أن حكومة الانقلاب رصدت إيرادات ضخمة في مشروع ميزانية هذا العام بلغت حوالي 7 ترليونات جنيه، إلا أن وزارة المالية رصدت مبلغ 50 مليار جنيه فقط منها كميزانية للتعليم العالي والبحث العلمي مقارنة بمبلغ 250 مليار جنيه في ميزانية العام الماضي، الأمر الذي يعني بداية فعلية لخصخصة وتسليع التعليم العالي، مما دفع الجامعات إلى الإسراع بفرض رسوم خيالية لقبول الطلاب الجدد لهذا العام. وطالب بعودة الصرف على التعليم العالي والبحث العلمي من جانب الدولة مرة أخرى بنسب لا تقل عن 20% من جملة الإيرادات، لمدة لا تقل عن خمسة أعوام على الأقل.

الخرطوم – محمد عبد المجيد

صحيفة الحراك السياسي