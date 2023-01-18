تحذيرات من تصفية صيدليات الإمدادات الطبية بالعاصمة





أطلق تجمع الصيادلة المهنيين (مستقل)، الثلاثاء، تحذيراً مما وصفه بعمل ممنهج لتصفية صيدليات صندوق الإمدادات الطبية في العاصمة الخرطوم. وكشف بيان صادر عن التجمع، اطلع عليه (سودان تربيون)، عن إغلاق صيدليتين للإمدادات الطبية على يد المدير العام للصندوق وبعض المنتفعين (حد تعبيره) في أم درمان، بكلٍ من (الشهداء، والسلاح الطبي). واعتبر الخطوة بأنها “تدمير لخط الدفاع الدوائي الأول في السودان، وجريمة وانتهاك لحق دستوري للمريض السوداني”. وتأتي الخطوة وسط أزمة شح وارتفاع في أسعار الأصناف الدوائية، الأمر الذي أدى إلى ظهور السوق السوداء والأدوية غير المطابقة للمواصفات. ورأى البيان في إغلاق صيدليتيّ الشهداء والسلاح الطبي إضافة جديدة لحالة المشقة التي يعانيها المرضى، بالحد من الوصول للأدوية وخلق حالة اكتظاظ أمام صيدليات الصندوق العاملة. وتعد صيدليات الإمدادات الطبية، المصدر الوحيد لعدد كبير من الأدوية المنقذة للحياة. وطالب التجمع بمقاومة مخططات “سلطة الانقلاب، ووزير ماليتها لتدمير الصندوق بصورة منهجية”، ونفى وزير المالية، جبريل إبراهيم، في وقتٍ سابقٍ، أي مخطط من الدولة لرفع الدعم عن الدواء، وقال إنه يجتهد ليجعل الدواء سلعة مجانية بكامل أنحاء البلاد.

ويعد صندوق الإمدادات الطبية، مؤسسة حكومية مسؤولة قانوناً عن توفير الأدوية والمستهلكات والمعدات الطبية للمؤسسات الحكومية، بجانب توفير الدواء للمواطنين بمواصفات عالية وأسعار مناسبة.

صحيفة الحراك السياسي