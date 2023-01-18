كاس تفاجئ الاتحاد السوداني في قضية المريخ وفاركو





فاجأت محكمة التحكيم الرياضية الدولية “كاس” اتحاد كرة القدم السوداني، برسالة تتعلق بقضية نادي المريخ ونادي فاركو المصري حول ملف المهاجم السوداني سيف تيري.

وكان تيري قد انتقل لفاركو مطلع الموسم الماضي، رغم سريان عقده مع المريخ، فعوقب النادي المصري بغرامة ومنع من القيد لفترتين كما أوقف اللاعب 4 أشهر.

ويتمثل عنصر المفاجأة في خطاب “كاس” أنه كان موجها لآدم سوداكال بصفته رئيسا للمريخ، وليس لمجلس إدارة النادي الحالي برئاسة أيمن أبوجيبين، ورغم أن الاتحاد السوداني قال إنه خاطب الكاف والفيفا للتعامل الرسمي مع الرئيس الجديد.

وقال مجلس سوداكال: “تسلم مجلس إدارة نادي المريخ برئاسة آدم سوداكال اليوم الأربعاء خطابا من محكمة التحكيم الرياضية الدولية، التي خاطبت بموجبه الفيفا للرد على مذكرة الاستئناف المقدمة من المجلس بخصوص قضيته ضد لجنة الانضباط بالفيفا المتعلقة بقضية نادي فاركو المصري واللاعب سيف تيري”.

وأضاف: “مجلس المريخ الشرعي طعن في إغلاق الفيفا للقضية بعد أن قامت مجموعات غير شرعية بعقد تسوية وتسلم أموال النادي بصورة غير قانونية”.

وقال مجلس سوداكال إنه كان قد انتزع حقوق النادي المالية والأدبية بالقانون بعدما قاضى نادي فاركو واللاعب سيف تيري.

وزاد: “ما يزال المجلس الذي يرأسه سوداكال، يقاتل من أجل الحفاظ عليها عبر مساره القانوني الذي يستند فيه لشرعيته كمجلس منتخب بصورة صحيحة ومتوافقة مع نظام النادي الأساسي لسنة 2019م تعديل 31 يوليو/ تموز 2021”.

وأتم مجلس سوداكال: “ننتظر أن يمضي المجلس قدما في هذه القضية حتى انتزاع حقوق النادي”.

موقع كووورة