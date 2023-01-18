رسمياً .. افتتاح الموقف الجديد للباصات السفرية “السبت”





أعلن المدير التنفيذي لمحلية امبدة ،مستور أحمد عبدالماجد عن افتتاح الموقف الجديد للباصات السفرية ” السبت” المقبل

وعزا ،قرار نقل موقف الباصات من السوق الشعبي إلى موقف السلام بسوق ليبيا لتنظيم العمل في الأسواق وإزالة الظواهر السالبة .

وكشف مستور في برنامج “كالآتي” الذي بثته قناة النيل الأزرق اليوم عن تحضيرات وتجهيزات كبيرة تمت مع الجهات ذات الصلة بتجهيز المكان لراحة المواطن .

وأكد تركيب إنارة كاملة للموقف وإزالة التشوهات وتجهيز الحمامات والمرافق العامة وتجهيز مواقف المواصلات الداخلية وعمل كرفانات لشرطة المرور السريع والمحلية إلى عمل ردميات للطرق الجانبية.

وقال مستور إن هنالك خطة موضوعة لربط الموقف الجديد بطريق الصادرات لتسهيل خروج ودخول البصات ، وأشار أن الوضع القديم للبصات بالسوق الشعبي خلق مشكلة لأصحاب البصات والمواطنين لجهة أنه لم يكن هنالك موقف أصلاً والوقوف كان يتم في الشارع العام .

وأشار إلى استمرار العمل في تنظيم سوق ليبيا وكشف عن خطة لعمل ارتكازات ثابتة يومية تبدأ عند السابعة صباحاً وحتى منتصف الليل قال سيتم تنفيذها قبل نهاية الشهر الجاري.

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