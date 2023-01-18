خطوة منتظرة تحبط حلم الهلال بشأن ميسي





كشفت تقارير صحفية عن مصير الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال للدوري السعودي للمحترفين عبر بوابة الهلال.

وسيلعب ميسي غدا الخميس مع فريقه باريس سان جيرمان ضد فريق مكون من نجوم الهلال والنصر بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو في كأس موسم الرياض.

وكشف خبير الانتقالات فابرزيو رومانو اليوم الأربعاء، حقيقة المفاوضات بين ميسي والهلال.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي في تويتر: “ليو ميسي لم يتلق أي عرض من الهلال رغم ربطهما ببعضهما البعض في الأيام والأسابيع الماضية”.

وأكد: “لا توجد مفاوضات مع ميسي سواء من النادي السعودي (الهلال) أو أي فريق آخر”.

وأوضح: “تم إخبار ميسي أن الخطوة (المنتظرة) له هي أن يعقد لقاءا جديدا مع باريس سان جيرمان لتمديد عقده”.

وشدد فابرزيو رومانو في ختام تغريدته على أن “ميسي سيبقى في باريس سان جيرمان”.

من جانبه قال الإعلامي السعودي محمد الدويش عبر صفحته الشخصية على تويتر: “حتى لو جدّد عقده مع باريس سان جيرمان، ميسي سيكون في نادٍ سعودي”.

موقع كووورة