وزارة المالية تكشف عن اليوم الوطني الأول للتنمية المستدامة





إلتقى د. محمد بشار محمد وكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي، في إطار التحضير لليوم الوطني الأول للتنمية المستدامة، باللجنة العليا لليوم الوطني الأول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه كشف بشار أن هذا اليوم يقام في كل عام مرة واحدة وهذا العام تم التركيز على شريحة المرأة العاملة والمنتجة والوقوف على تجارب النساء في الريف والحضر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

و أوضح أن اليوم الوطني لهذا العام يأتي بالتنسيق مع ولاية الخرطوم وتعزيز الشراكة في تنفيذ تلك الأهداف والتعرف على دور المرأة وأنشطتها المختلفة لخفض الفقر بولاية الخرطوم ومساهمتها في الاقتصاد القومي والسعي إلى الدخول في شراكات جديدة محلية وإقليمية وعالمية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

و أشار إلى أن حكومة السودان في الطريق لتحقيق الأهداف والغايات، مبيناً أهمية اليوم الوطني في التنوير والتعرف بأهداف التنمية المستدامة وعكس التحديات التي تواجه التنفيذ والتعرف على شركاء تنفيذ تلك الاهداف.

كما أوضح أن هذه الأهداف السبعة عشر يجب تحقيقها خلال السنوات المقبلة حتى العام 2030، بتحقيق النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والحفاظ على البيئة ب الإضافة إلى حماية كوكب الارض من التغير المناخي وحفظ السلام.

واعلن أن اليوم الوطني يحتوي على ندوة ومعارض وليلة ثقافية تحكي انجازات المرأة العاملة والمنتجة في تطوير وصناعة المجتمع السليم المعافى.

و يشار إلى أن اليوم الوطني الأول للتنمية المستدامة يأتي تحت شعار (أنه صوتي أنا أنا أم اليوم أسباب الهنا) والذي ياتي متزامنا مع فعاليات معرض الخرطوم الدولي في دورته الأربعين.

وكالة سونا