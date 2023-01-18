قِوى الحُرية والتّغيير ترفض دعوة للمشاركة في ورشة بالقاهرة





قال قيادي بالحُرية والتّغيير (المجلس المركزي) (فضل حجب اسمه) في تصريح لـ(باج نيوز) إنّ التحالف رفض دعوة قدمت من مصر أمس (الثلاثاء) للمشاركة في ورشة بالقاهرة، حول (الحوار السوداني، السوداني) بين كتل سياسية، حيثُ من المقرر وفق الدعوة أن تبدأ الورشة من 1 فبراير وحتى 8 فبراير.

وعقدت لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية اجتماعاً اليوم (الأربعاء) لمناقشة الدعوة التي قدمت من السفارة المصرية عبر القنصل.

وأكدت اللجنة وفق مصدر (باج نيوز) رفضها المشاركة في الورشة.

ووفقًا لمصدر (باج نيوز)، قدمت الدعوة للكتل التالية: الحُرية والتغيير المجلس المركزي، الحرية والتغيير ( الكتلة الديمقراطية)، الحرية والتغيير ( الكتلة الوطنية)، الجبهة الثورية ( قيادة الهادي إدريس)، الجبهة الثورية ( قيادة الجاكومي)، الوفاق الوطني ( مبارك الفاضل)، الحراك الوطني ( التجاني السيسي)، الجبهة الثالثة ( تمازج)، كتلة نداء أهل السودان ( الطيب الجد).

باج نيوز