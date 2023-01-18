وزير المالية الأسبق ضمن الترشيحات لتولي رئاسة مجلس الوزراء الجديد





أفادت صحيفة الجريدة عن مصادر مقربة وصول وزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري للبلاد قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، وشوهد خارجاً من صالة كبار الزوار بمطار الخرطوم الدولي.

وذكرت المصادر للصحيفة أنه من ضمن أبرز المرشحين لتولي حقيبة رئاسة الوزراء في الفترة الإنتقالية، ورشحت معلومات الى أن نصر الدين سيتم سحب ترشيحه للمنصب حال قبول رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك العودة الى منصبه، وكان قد غادر البلاد نهاية العام الماضي بعد أن أشرف على مراجعة بنود الاتفاق الاطاري بين العسكر وقوى التغيير.

الخرطوم ( كوش نيوز)