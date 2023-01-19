وصية للأسطورة بيليه كانت مفاجأة مدوية.. اعترف بسر أنكره طوال حياته





كشفت وصية اللاعب البرازيلي الراحل بيليه، عن مفاجأة مدوية بعد أن اعترف فيها بسر أنكره طوال حياته.

وقالت صحيفة “ماركا”، الثلاثاء: “أنكر بيليه ابنته طوال حياته، لكنه شملها في وصيته” التي تم فتحها بعد وفاته.

ونفى بيليه دائما أنه والد ساندرا ريغينا، حتى بعد أن أثبت اختبار الحمض النووي من المحكمة أنها بالفعل ابنته.

ويستمر ظهور تفاصيل جديدة عن حياة النجم البرازيلي، إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف باسم “بيليه”، الذي توفي في أواخر ديسمبر الماضي.

وبعد وفاته، فتحت وصيته التي شكلت مفاجأة، و”ترك تركته لجميع أبنائه السبعة، بمن فيهم ساندرا ريغينا”.

وولدت ساندرا ريغينا عام 1964 بعد أن كانت والدتها أنيسيو ماتشادو، على علاقة مع بيليه، عندما كانت عاملة نظافة لديه، بحسب الصحيفة.

وتوفيت ريغينا منذ 17 عاما، دون أن تعرف أن والدها سيعتبرها يوما ما واحدة من أبنائه، وفقا للصحيفة.

والتقى بيليه بأبناء ساندرا ريغينا قبل يوم من وفاته، وكانت إحدى أمنياته الأخيرة هي مقابلة أحفاده، غابرييل أرانتيس دو ناسيمنتو وأوكتافيو فيلينتو نيتو.

العربية نت