المدرب العام للمنتخب السوداني: عازمون على خوض مباراتنا أمام غانا بشعار الانتصار





قال محسن سيد المدرب العام لمنتخب اللاعبين المحليين السودان، إن الفريق الوطني أكمل استعداداته للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية للمحليين “الشان”.

ويخوض صقور الجديان مباراته الأولى ببطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين أمام غانا ضمن المجموعة 3، في الساعة 8 مساء باستاد شهيد حملاوي بمدينة قسنطينة.

وقال سيد، في تصريح بحسب موقع «كووورة» الرياضي : ـ«خصنا مساء الأربعاء التدريب الختامي لمباراتنا أمام المنتخب الغاني، وتدريبنا لمدة 45 دقيقة، تمت خلالها مراجعة المواقف الثابتة، والتكتيك الذي سيخوض به المنتخب المباراة».

وأضاف:ـ«سنكون في الموعد أمام المنتخب الغاني، وجميعنا عازمون على خوض المباراة بشعار الانتصار، لأجل أن نضمن التأهل للمرحلة التالية من المباراة الأولى».

وحول المنتخب الغاني، قال المدرب العام لمنتخب السودان: ـ«نحن ندرك جيدا أن المنتخب الغاني سيخوضها وليس لديه ما يخسره».

أضاف: ـ«المنتخب الغاني في حساباته أن يفوز علينا لأجل أن يضمن استمراره منافسا على واحدة من البطاقتين للمؤهلتين للمرحلة التالية، وبالتالي حساباته صعبة، في وقت نحن أيضا حساباتنا هي الانتصار».

وكشف محسن سيد، في ختام حديثه، بأن المنتخب السوداني، سيفقد أمام غانا خدمات الثنائي قلب الدفاع مصطفى كرشوم، ولاعب الوسط مصعب كردمان.

صحيفة التغيير