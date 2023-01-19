المجلس المركزي : أطراف مرحلة انهاء الانقلاب مُحددون في الإطاري فقط





أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير شهاب إبراهيم، احترام الائتلاف لكافة آراء الأجسام المكونه له.

وقال شهاب لـ(الجريدة) التباين والخلاف وضع طبيعي في ظل تحالف عريض كتحالف الحرية والتغيير، وأن المركزي لم يقطع التواصل مع المكونين (حق ،الناصري) حرصاً منه على التوصل لإتفاق سياسي يضمن وجود تحالف أو قوى مدنية قادرة على العمل مع بعضها لتضمن تنفيذ الاتفاق النهائي.

وبالحديث عن مشاركة أطراف أخرى في العملية، أوضح شهاب أن لكل مرحلة من مراحل العملية السياسية أطراف محددين حسب موضوع المرحلة، والعمل الآن يجري على إنهاء الانقلاب وبالتالي أطراف هذه المرحلة هم الُمحددون في الاتفاق الاطاري.

الخرطوم – مروه الامين

صحيفة الجريدة