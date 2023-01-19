رياضية

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يستقبل ميسي وزملائه بفريق باريس سان جيرمان لحظة وصولهم الرياض

2023/01/19
تركي ال الشيخ

وثق مقطع فيديو استقبال رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ ليونيل ميسي وباقي زملائه بفريق باريس سان جيرمان، لحظة وصولهم إلى الرياض.

وأظهر الفيديو استقبال آل الشيخ لميسي وزملائه على سلم الطائرة ، بحفاوة شديدة على واقع الطبول ووضع الورود حول أعناقهم.

صحيفة المرصد

2023/01/19