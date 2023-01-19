بالفيديو.. تركي آل الشيخ يستقبل ميسي وزملائه بفريق باريس سان جيرمان لحظة وصولهم الرياض





وثق مقطع فيديو استقبال رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ ليونيل ميسي وباقي زملائه بفريق باريس سان جيرمان، لحظة وصولهم إلى الرياض.

وأظهر الفيديو استقبال آل الشيخ لميسي وزملائه على سلم الطائرة ، بحفاوة شديدة على واقع الطبول ووضع الورود حول أعناقهم.

لحظة وصول ليونيل ميسي ونيمار وسيرجيو راموس إلى الرياض قبل اللقاء المنتظر بين نجوم #موسم_الرياض و #باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/f6vTYSGom4 — صحيفة المرصد (@marsdnews24) January 19, 2023

صحيفة المرصد