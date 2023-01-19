مطالبات بإقالة “مناوي” على خلفية (مؤتمر البنقو)





عدَّ عضو هيئة الاتهام في قضية مدبري ومنفذي إنقلاب الانقاذ القانوني المعز حضرة اجتماع منتجي ومروجي المخدرات بدارفور، بأنه مهزلة وعبث سياسي يدل على سطوة منتجي المخدرات والمروجين، في مقابل ضعف حكومة الإقليم المتمثل في شخص حاكم إقليم دارفور وغيابه الكامل عن الإقليم، منتقداً وجوده إما في الخرطوم أو خارج البلاد. ودعا حضرة لـ(الحراك) الدولة إلى أن تتخذ إجراءات ضد حاكم الإقليم، قال يجب أن تصل لمرحلة عزله عن منصبه نسبة لاستهتاره وعدم مبالاته في التعامل مع شؤون إقليمه.

وشدد ما قام به منتجو المخدرات بمثابة إهانة لسلطات الدولة. وناشد القوات النظامية في حسم هذه الظاهرة ومحاصرتها ومعاقبة الضالعين، في عمليات الترويج والتجارة بعقوبات رادعة وتطبيق عقوبة الإعدام عليهم.

الخرطوم -إيمان الحسين

صحيفة الحراك السياسي