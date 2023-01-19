الإمدادات الطبية توضح حقيقة تصفية صيدلياتها بالخرطوم





نفى الصندوق القومي للإمدادات الطبية تصفية صيدليات الإمدادات الطبية بولاية الخرطوم، وقال الصندوق في بيان “ما يجري الآن ليس تجفيفاً كما ذُكر بل هو توسيع لمنافذ تقديم الخدمة الدوائية عبر شراكة مع صندوق الدواء الدائري بولاية الخرطوم، واستجابة لتنفيذ السياسات الصحية القومية بدعم وإشراف من وزارة الصحة الاتحادية ووالي ولاية الخرطوم”. وأضاف وتم بموجبه نقل تقديم الخدمة الدوائية في منطقة أمدرمان إلى صيدليتي الأطفال بمستشفى محمد الأمين حامد وصيدلية مستشفى البقعة الحكومية بدلاً من صيدلية الشهداء المستأجرة، بينما ستقدم الخدمة الدوائية بالخرطوم عبر صيدلية المستشفى التركي وصيدلية مركز صحي أورتشي وصيدلية مستشفى التمييز بجبرة وصيدلية الشهيد الرئيسية بالامدادات الطبية، أما منطقة بحري سوف تقدم الخدمة عبر صيدلية مستشفى بحري”.

صحيفة الحراك السياسي